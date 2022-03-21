ЄС погодив виділення Україні додаткових €500 млн

Міністри закордонних справ Євросоюзу ухвалили рішення виділити Україні додаткових 500 млн. євро військової допомоги. Про це написав журналіст Рікард Йозвяк, повідомляє Корреспондент.

Наголошується, що остаточне рішення буде ухвалено у середу, 23 березня.

"Всі міністри закордонних справ ЄС зараз дали "зелене світло" на виділення додаткових 500 мільйонів євро для України, які будуть витрачені на зброю. Офіційне рішення очікується у середу" , - написав Йозвяк у Twitter.

Як відомо, для затвердження додаткових 500 мільйонів євро допомоги Україні ЄС потрібна згода всіх 27 держав-членів. При цьому Німеччині ще потрібна згода Бундестагу, який запланував розгляд цього питання на 23 березня.