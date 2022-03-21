МВС: більша частина затриманих диверсантів – українці

Переважна більшість затриманих диверсантів – громадяни України. Деякі з них приїхали з тимчасово окупованих територій чи інших країн. Про це заявив голова МВС України Денис Монастирський, повідомляє Корреспондент.

Він зазначив, що одні мають тільки дозвіл на проживання. А інші були постійно в Україні і були завербовані, виїжджаючи до Росії.

"За 25 днів російського вторгнення в Україну зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки. З них 922 - зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України, 244 - за державну зраду, 48 - за диверсійні злочини і 57 - за інші" , - зазначив Мон. .

Він також попросив українців звертати увагу на нетипову поведінку людей на вулицях та своїх знайомих.

У разі виявлення підозрілих предметів або надовго залишених без нагляду транспортних засобів слід повідомляти поліцію.