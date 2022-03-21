УП: Суркіси на початку війни вивезли з України понад $17 млн

Підприємці Ігор та Григорій Суркіси на початку війни з Росією вивезли до Угорщини 17,6 млн доларів готівкою. Вони виїхали двома автомобілями преміумкласу. Про це стало відомо журналістам УП, повідомляє Корреспондент.

Так, Суркіси виїхали до Угорщини через прикордонний пункт Вилок, розташований у Берегівському районі Закарпатської області, 26 лютого між 22:40 та 23:00.

Журналісти, з посиланням на джерело у Держприкордонсужбі України, стверджують, що Суркіси поїхали без декларування готівки на митниці. А на угорському митному пункті оформили готівкою 17,6 мільйона доларів.

Молодший брат Ігор Суркіс поїхав у броньованому авто Maybach S650 з Ольгою Романовою (громадянкою РФ), В'ячеславом Суркісом та Яною Суркіс.

Народний депутат Григорій Суркіс виїхав автомобілем Mercedez-Benz ML-500. Його пасажирами були Микита Кулешов (2002 року народження), Зоя Кострикіна (1961 року народження), Олексій Борисов (1993 року народження) та Дана Шевчук (1996 року народження).

Зазначається, що перетин кордону Суркісами реєстрував той самий наряд прикордонників, який оформлював і перетин кордону колишньої дружини нардепа від Народного фронту Ігоря Котвицького Анастасії Котвицької. Вона на території угорського митного посту задекларувала 28,8 млн доларів і 1,3 млн євро.