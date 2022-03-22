Що отримає Україна від приєднання до енергосистеми Європи

Платежі за електроенергію подешевшають. Що ще отримає Україна від приєднання до енергосистем Європи, повідомляє UBR.

Це лише одна з вигод приєднання української об'єднаної енергосистеми до ENTSO-E. За оцінками Світового банку, економічні переваги від синхронізації становитимуть $1,5 млрд на рік.

З 15 березня українська об'єднана енергосистема (ОЕС) синхронізувалася з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E). Переваги України від вступу до "енергетичного Євросоюзу" становитимуть $1,5 млрд щороку, підрахували у Світовому банку. Проте вигоди від синхронізації відчують і рядові споживачі, і виробники електроенергії.

Такий прогноз дав керівник сектору "Енергетика" аналітичного центру BRDO Антон Зоркін.

Експерт зазначив, що із приєднанням до ENTSO-E Україна зможе вільно торгувати з Європою електроенергією. Це дозволить уникнути дефіциту ресурсу та значних цінових коливань, а також привнесе додаткові надходження до економіки країни – Зоркін зазначає, що Україна загалом продає більше електрики, ніж купує.

Синхронізація з європейською енергосистемою також відкриває нові перспективи щодо балансування вітчизняної ОЕС, збільшення потужностей "зеленої" енергетики – сонячних та вітрових електростанцій. Крім того, синхронізація дозволить посилити операційну безпеку вітчизняної енергетики та знизить залежність від РФ.

"Український споживач побачить переваги від синхронізації з ENTSO-E у своїй платіжці за електроенергію, коли перші дешевші кіловат-години потечуть з Європи в Україну. Український виробник відчує вигоду, коли перші кіловат-години будуть продані європейським споживачам" , - висловив упевненість Зоркін.

Приєднання до ENTSO-E сприятиме припливу інвестицій в українську енергетичну галузь та промисловість після перемоги у війні, оскільки служитиме гарантією для іноземних компаній щодо прихильності учасників енергоринку України "чесним правилам поведінки", додав Зоркін.

Експерт нагадав, що українська енергетика працювала над синхронізацією із ENTSO-E з 2017 року – для цього ОЕС потрібно було підготувати технічно. У лютому цього року ОЕС мала працювати як мінімум три доби в ізоляції від енергосистем Білорусі та РФ, з якими вона була інтегрована раніше. Незважаючи на початок війни 24 лютого, у день початку ізольованої роботи та побоювання щодо низьких запасів вугілля, ці обставини не вплинули на надійність роботи ОЕС.

27 лютого оператори ENTSO-E отримали запит від українського оператора "Укренерго" на екстрену синхронізацію, яку підтримали міністри енергетики країн ЄС. 11 березня оператори дійшли висновку, що умови аварійної синхронізації Україна виконала. 16 березня аварійну синхронізацію було завершено.