ОВА: РФ завдали чотирьох ракетних ударів по Рівненському району

Російські окупаційні війська у понеділок, 21 березня, завдали ракетного удару по Рівненському району. Про це заявив голова обласної воєнної адміністрації Віталій Коваль, повідомляє Корреспондент.

За його словами, було зафіксовано чотири ракетні удари.

"Сьогодні під час сьомої повітряної тривоги у Рівненському районі зафіксовано чотири ракетні удари з повітря. З трьома ракетами наші Збройні сили впоралися. Четверта... Можливі збитки, руйнування та втрати уточнюються" , - сказав Коваль відеозверненні в Telegram.

Глава ОВА закликав місцевих жителів зберігати спокій та холодний розум.