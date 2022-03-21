США обговорюють із союзниками постачання Україні систем ППО

Сполучені Штати продовжують переговори з партнерами щодо надання Україні засобів протиповітряної оборони для протистояння російській агресії.﻿ Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

"США ведуть постійні переговори з іншими країнами, щоб надати Україні різні засоби захисту, включаючи системи протиповітряної оборони великої дальності, які, як ми знаємо, зручно використовувати. Це активні консультації" , - цитує заяву представника Пентагону Джона Кірбі під час брифінгу у Пентагоні CNN.

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Словаччину та Болгарію минулого тижня після участі у міністерській зустрічі НАТО у Брюсселі.

Раніше повідомлялося, що США ведуть переговори зі Словаччиною, щоб та передала своєму комплексу С-300 Україні, а натомість отримала нові системи ППО.