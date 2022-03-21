ЗСУ: на Донбасі знешкоджено близько 300 окупантів

Близько 300 російських військових були знешкоджені протягом доби на Луганському та Донецькому напрямках﻿. Про це йдеться у заяві ООС, повідомляє Ділова столиця.

Протягом поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 13 атак ворога. Українські захисники знищили: 14 танків, 8 БМП, 2 МТ-ЛБ, 3 артилерійські системи, 4 автомобілі. Загальні втрати живої сили противника склали близько 300 осіб.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та ще один підбили.

Захисники Маріуполя знищили один патрульний катер проєкту 03160 "Раптор". Також, підтверджено знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр-3".