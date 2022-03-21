Нацбанк змінив обмеження щодо валютних операцій

З понеділка, 21 березня, Національний банк України (НБУ) збільшив добовий ліміт на зняття готівкової валюти в Україні з валютних рахунків із 30 тисяч гривень до 100 (в еквіваленті), повідомляє Новое время.

У НБУ зазначили, що зняття готівкової валюти з гривневих рахунків за кордоном тепер обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць.

"Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах" , - повідомили в НБУ.

Обмеження не стосуватимуться використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із оплати товарів.

Також вводиться ліміт у 100 тисяч гривень на місяць на операції quasi cash та переказ коштів на рахунки фізосіб за кордон із використанням реквізитів платіжних карток платника та одержувача (P2P-перекази).

Серед операцій quasi cash - поповнення електронних гаманців, брокерських чи форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків та покупки віртуальних активів.

18 березня Нацбанк України та Фонд гарантування вкладів підтримали ініціативу президента Зеленського щодо 100% відшкодування депозитів українцям.