Укртелеком відновив інтернет у Херсонській області

Українська телекомунікаційна компанія "Укртелеком" відновила доступ до інтернету в Херсоні та області. Про це інформувала Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, повідомляє Укрiнформ.

За даними Держспецзв'язку, у понеділок вранці Укртелеком відновив надання послуг у Запорізькій області. Нині у регіоні працює вже 70% районних вузлів зв'язку.

Увечері фахівці компанії відновили інтернет-доступ у Донецькій області. Наразі там працюють 65% районних вузлів, решта тимчасово недоступні у зв'язку з локальними ушкодженнями мережі.

Триває відновлення інтернету у населених пунктах Донецької області, де вчора не вдалося закінчити ремонтні роботи.

У Херсоні та області Укртелеком відновив інтернет.

Критична інфраструктура та національна мережа компанії працюють. Послуги електронних комунікацій надаються у всіх областях, крім Чернігівської, Луганської та Херсонської областей.

Мобільні оператори також працюють над відновленням надання послуг у низці регіонів, наприклад, у звільнених районах Київської області та у населених пунктах, де йшли активні бойові дії.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзв'язку в повному обсязі забезпечує управління мережами в умовах війни.