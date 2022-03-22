"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 22 березня

"Укрзалізниця" опублікувала графік додатково призначених евакуаційних поїздів на 22 березня, включаючи на міжнародні рейси, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Евакуаційні поїзди на 22 березня

Київ:

08:00 -Київ (Дарниця) - Львів;

19:13 - Київ - Хелм.

Харків:

7:50 - №905/906 Харків - Хелм;

11:30 - №229/230 Харків - Ужгород;

15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

13:00 - №275/274 Краматорськ - Львів;

16:00 - №277/276 Краматорськ - Львів.

Кривий Ріг:

11:30 - №210/209 Кривий Ріг - Львів.

Одеса:

22:32 - Одеса - Ужгород

Інші:

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Слов'янськ

16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро

16:05 №225/226-227/228 Запоріжжя - Чоп/Ковель.

20:00 - 225/226 Чоп - Запоріжжя-1

23:30 - 234/233 Чоп - Київ-Пас

Міжнародні евакуаційні рейси на 22 березня

Польща:

5:27 - №7605/7606 Львів - Пшемисль

7:10 - №35/36 Львів - Пшемисль

7:50 - №905/906 Харків - Хелм

12:12 - №7609/7610 Львів - Пшемисль

14:00 - №7623 Львів - Держкордон

17:00 - №7616/7617 Львів - Хелм

19:13-№67/68 - 910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*

19:55 - №7601/7602 Львів - Пшемисль

* у зв'язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня посадка в поїзд можлива тільки для пасажирів, які прибули на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години.

Словаччина:

11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина:

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь.

12:30 №33 Мукачево - Будапешт

16:30 №32521 Мукачево - Будапешт

Румунія:

23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія: