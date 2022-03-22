"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 22 березня
"Укрзалізниця" опублікувала графік додатково призначених евакуаційних поїздів на 22 березня, включаючи на міжнародні рейси, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Евакуаційні поїзди на 22 березня
Київ:
- 08:00 -Київ (Дарниця) - Львів;
- 19:13 - Київ - Хелм.
Харків:
- 7:50 - №905/906 Харків - Хелм;
- 11:30 - №229/230 Харків - Ужгород;
- 15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.
Дніпро:
- 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 - №275/274 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №277/276 Краматорськ - Львів.
Кривий Ріг:
- 11:30 - №210/209 Кривий Ріг - Львів.
Одеса:
- 22:32 - Одеса - Ужгород
Інші:
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Слов'янськ
- 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
- 16:05 №225/226-227/228 Запоріжжя - Чоп/Ковель.
- 20:00 - 225/226 Чоп - Запоріжжя-1
- 23:30 - 234/233 Чоп - Київ-Пас
Міжнародні евакуаційні рейси на 22 березня
Польща:
- 5:27 - №7605/7606 Львів - Пшемисль
- 7:10 - №35/36 Львів - Пшемисль
- 7:50 - №905/906 Харків - Хелм
- 12:12 - №7609/7610 Львів - Пшемисль
- 14:00 - №7623 Львів - Держкордон
- 17:00 - №7616/7617 Львів - Хелм
- 19:13-№67/68 - 910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
- 19:55 - №7601/7602 Львів - Пшемисль
* у зв'язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня посадка в поїзд можлива тільки для пасажирів, які прибули на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години.
Словаччина:
- 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина:
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь.
- 12:30 №33 Мукачево - Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт
Румунія:
- 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія:
- 14:07 № 749 Київ - Відень