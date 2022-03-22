Пентагон: США допрацьовують надсилання нової партії зброї Україні

У Пентагоні стверджують, що відправка нової партії зброї на суму 800 мільйонів доларів вже почалася. Однак вона ще не надійшла в Україну, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Нова партія ще доопрацьовується, зазначили в Міноборони США.

"Ми все ще допрацьовуємо відправку, але як вона надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні, перші поставки почнуть надходити незабаром" , - заявили журналістам старший представник Пентагону.

Раніше з'явилася інформація, що США можуть передати Україні радянські системи ППО. Американці таємно придбали їх для вивчення технологій СРСР.