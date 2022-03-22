Байден про застосування гіперзвукової зброї: Путіна притиснули до стіни

Президент США Джо Байден прокоментував застосування Росією гіперзвукових ракет" Кинджал" в Україні. Він назвав це жорсткою дією "притиснутого до стіни Путіна", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Президент США зазначив, що Путін "притиснутий спиною до стіни", єдності і сили якої не припускав. Але чим більше його притискають, тим, на думку Байдена, до більш агресивної тактики може вдатися Путін.

"І якщо ви помітите, (Росія - ред.) запустила гіперзвукову ракету, тому що це єдине, що вони можуть впевнено зробити. Як ви всі знаєте, це зброя з такою ж боєголовкою, як і будь-яка інша ракета-запуск... за винятком того, що зупинити її майже неможливо. Є причина, чому вони це застосовують" , - заявив він.

Також американський президент розповів про спрямовану в Україну і регіон військову допомогу.

Зокрема, за його словами, Україна отримала військове обладнання, яке "створює хаос для російських військових, їх танків, вертольотів і літаків".

Байден повторив попередження про те, що Росія, ймовірно, проведе "операції під фальшивим прапором", включаючи можливість атаки хімічною зброєю в Україні.