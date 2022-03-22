Японія висловила протест через рішення РФ припинити переговори

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав неприпустимим рішення Росії про припинення переговорів щодо мирного договору, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Японія не змінює курс на вирішення територіальної проблеми і укладення мирного договору з Росією.

"Ми вважаємо це абсолютно несправедливим і абсолютно неприпустимим, у зв'язку з чим висловлюємо суворий протест. Ми не змінюємо свій курс на вирішення проблеми північних територій (південна частина Курильських островів, - ред.) і укладення мирного договору" , - заявив Кісіда.

Нагадаємо, у зв'язку з японськими санкціями проти Росії за війну проти України Кремль відмовився продовжувати переговори з Японією про укладення мирного договору.