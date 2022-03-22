МЗС Франції: США і Франція домовилися про посилення санкцій проти РФ

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній розмові з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорили необхідність посилення санкцій проти Росії.﻿ Про це, з посиланням на МЗС Франції, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Обидва міністри відзначили, що зважаючи на російський наступ необхідно продовжувати посилення санкцій. Керівники іноземних відомств також заявили про свою підтримку пропозицій МАГАТЕ щодо зміцнення захисту та безпеки українських АЕС.

Також в ході розмови міністри обговорили підготовку до зустрічі глав держав і урядів країн НАТО і G7, а також участь президента Сполучених Штатів в Європейській Раді, який повинен ознаменувати тісну координацію між НАТО і Європейським союзом.