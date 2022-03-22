Байден обговорив із європейськими лідерами підтримку України

Президент США Джо Байден обговорив підтримку України і військову агресію РФ в ході телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

"Лідери обговорили свою серйозну стурбованість жорстокою тактикою Росії в Україні, в тому числі її нападами на мирних жителів" , - йдеться в релізі.

Також сторони відзначили свою постійну підтримку України, в тому числі шляхом "надання допомоги в забезпеченні безпеки відважним українцям, які захищають свою країну від російської агресії".

Крім того, обговорювалися питання надання гуманітарної допомоги мільйонам українських біженців.