Криптобіржа Binance відключила підсанкційні російські банки

Одна з найбільших криптовалютних бірж Binance відключила від P2P транзакцій ряд російських банків і платіжних систем, які потрапили в санкційний список, заявили у Державній службі фінансового моніторингу України, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Після ретельної перевірки наступні способи оплати були виключені зі списку Віпапсе P2P:

Сбербанк;

Газпромбанк;

Альфа Банк;

Открытие;

ВТБ;

Переказ з банківської карти (Росія);

SBP - швидкий банківський переказ;

Мир.

Всі оголошення, що містять ці методи оплати, були автоматично закриті системою.

"Держфінмоніторинг висловлює щиру подяку Вinance за роботу, спрямовану на забезпечення законного та регульованого обігу віртуальних активів на території України та світу, а також участь у протидії віроломній злочинній агресії Росії проти мирної України" , - йдеться в повідомленні.

Раніше криптобіржа Binance заявила, що не підтримуватиме російські картки Visa та Mastercard.