ООН: від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 925 мирних жителів

Близько 925 мирних жителів було вбито в Україні з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року, йдеться в оновленій інформації Управління ООН з прав людини (УВКПЛ), повідомляє Новое время.

Також повідомляється, що всього в країні зареєстровано 2421 постраждалих серед цивільного населення, включаючи 925 убитих та 1496 поранених.

За даними УВКПЛ, серед загиблих — 183 чоловіка, 137 жінок, 11 дівчаток, 25 хлопчиків та 530 дорослих і 39 дітей, стать яких невідома.

Найбільше постраждалих зафіксовано у Донецькій та Луганській областях – 1017 осіб (256 убитих та 761 поранений). Водночас на територіях, контрольованих самопроголошеними «республіками» зафіксовано 245 постраждалих (55 убитих та 190 поранених), а на територіях, контрольованих Україною – 772 постраждалих (201 убитий та 571 поранений).

У місті Києві, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській та Житомирській областях – 1404 постраждалих (669 убитих та 735 поранених).