Катастрофа Boeing 737 у Китаї: рятувальники не виявили людей, які врятувалися

Рятувальники не виявили живих людей на місці падіння літака Boeing 737 авіакомпанії China Eastern Airlines на півдні Китаю. На його борту знаходилося 132 людини, повідомляє Новое время.

"На місці події були виявлені уламки літака, що розбився, але досі ніхто з тих, хто був на борту, не був знайдений" , — повідомила державна телекомпанія Центральне телебачення Китаю.

Якщо всі 132 людини, які перебували на борту, загинули, ця аварія стане найбільш смертоносною авіакатастрофою в Китаї майже за три десятиліття.

Літак Boeing, що летів із південно-західного міста Куньмін у південний мегаполіс Гуанчжоу, впав вдень у понеділок. На борту перебувало дев'ять членів екіпажу та 123 пасажири.

Уламки літака розкидані по вкритому лісом гірському району Гуансі, що ускладнює пошук чорної скриньки літака, повідомило офіційне китайське інформаційне агентство Сіньхуа з посиланням на рятувальників.

Правоохоронці намагаються знайти та проаналізувати бортовий самописець літака та бортовий диктофон, щоб отримати уявлення про останні моменти польоту.

Віце-прем'єр Китаю Лю Хе та інші чиновники у понеділок увечері прибули до Учжоу, міста в провінції Гуансі неподалік місця аварії, для наглядом за рятувальними роботами та розслідуванням. Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що шокований тим, що сталося, і дав вказівку провести пошуково-рятувальну операцію.