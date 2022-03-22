Шкарлет розповів, скільки шкіл наразі працюють дистанційно

В 11 областях України усі школи організували навчання за дистанційною формою. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, повідомляє Ділова столиця.

Наразі понад 10 тис. шкіл працюють дистанційно.

У більш ніж 500 тривають канікули. У понад 2400 школах, де безпекова ситуація залишається напруженою, навчання призупинили.

Станом на 21 березня до навчання приступили майже 3 млн учнів.

За згодою одного з батьків діти-переселенці можуть долучитися до навчання у школі за місцем тимчасового проживання. На сьогодні таких учнів майже 44 тис. Лідер за цим показником — Львівщина (майже 11 тис.).