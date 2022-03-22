Асоціація саперів: в Україні заміновано майже 83 тисячі кв км

Фахівці Асоціації саперів України разом із оператором протимінної діяльності Demining Solutions з початком широкомасштабної агресії РФ проти України до 21 березня нарахували майже 83 тис. кв. км небезпечних територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Станом на 21 березня 2022 р. нашими експертами було підраховано орієнтовну загальну площу небезпечних територій (імовірні та підтверджені райони, які забруднені вибухонебезпечними предметами) України, яка становить не менше 82 525 км кв" , – йдеться у повідомленні Асоціації.

Піротехніки уточнили, що збирання інформації здійснюють через обробку відкритих джерел за допомогою спеціального геоінформаційного програмного забезпечення відповідно до СОП організацій та з урахуванням рекомендацій IMAS 08.10, Національного стандарту ВМД 8820:2018.

Карта зазначеної території оприлюднена у фейсбук.