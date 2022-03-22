ОВА: російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію на Закарпатті

Спецслужби Російської Федерації здійснюють підривну діяльність у формі інформаційних операцій, спрямованих на внутрішню дестабілізацію на території Закарпаття, написав голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Об'єктом цих заходів очікувано стала угорська спільнота нашого регіону, представникам якої стали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами. Водночас, на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про так зване "бажання угорської громади області" , - написав він. ﻿

Він наголосив, що влада Закарпаття знала про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки.