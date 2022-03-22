ОВА: російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію на Закарпатті
Спецслужби Російської Федерації здійснюють підривну діяльність у формі інформаційних операцій, спрямованих на внутрішню дестабілізацію на території Закарпаття, написав голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Об'єктом цих заходів очікувано стала угорська спільнота нашого регіону, представникам якої стали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами. Водночас, на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про так зване "бажання угорської громади області", - написав він.
Він наголосив, що влада Закарпаття знала про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки.
"Ми були готові, тому системно та ефективно протидіємо цим вкиданням. Ситуація повністю контролюється. Дякую представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії", - уточнив Микита.