Держдеп США: ми працюємо над тим, щоб Україна отримала системи ППО

США тісно працюють із Україною у сфері надання систем протиповітряної оборони, повідомляє Новое время.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Нед Прайс.

"Щодо таких систем, як С-300, ми працюємо над тим, щоб допомогти Україні отримати протиповітряні системи великої дальності та боєприпаси до них" , — зазначив він.

За словами Прайса, держсекретар Ентоні Блінкен затвердив постачання військової техніки американського виробництва до України з боку 14 партнерів США.