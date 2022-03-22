Держдеп США: ми працюємо над тим, щоб Україна отримала системи ППО
США тісно працюють із Україною у сфері надання систем протиповітряної оборони, повідомляє Новое время.
Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Нед Прайс.
"Щодо таких систем, як С-300, ми працюємо над тим, щоб допомогти Україні отримати протиповітряні системи великої дальності та боєприпаси до них", — зазначив він.
За словами Прайса, держсекретар Ентоні Блінкен затвердив постачання військової техніки американського виробництва до України з боку 14 партнерів США.
"Ми працюємо разом із Міноборони США та іншими над тим, щоб провести інвентаризацію на предмет наявності подібних систем і, зрештою, надати їх, чи то вони американського виробництва, чи якогось іншого, нашим українським партнерам", — додав він.