Офіс генпрокурора: в Україні з початку вторгнення РФ загинуло 117 дітей

Станом на ранок 22 березня 2022 року в Україні внаслідок збройної агресії РФ загинуло 117 дітей, понад 155 поранено, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Найбільше постраждало дітей у Київській – 58, Харківській – 40, Чернігівській – 31, Донецькій – 30, Миколаївській – 24, місті Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14 областях" , – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Крім того, в результаті бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 навчальних закладів, 72 з яких зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в Києві.

Зруйновано також понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об'єкти, бібліотеки.