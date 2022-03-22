ОВА: окупанти знищують склади з продуктами харчування у Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку Луганської області армія РФ продовжує знищувати оптові склади з продуктами харчування, повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Їм вдалося принести збитки місцевому бізнесу, але жителі міста будуть з їжею – постачання нами налагоджене" , - зазначив Гайдай.

Загалом упродовж 21 березня в області через російське вторгнення сталося 14 пожеж. Пошкоджено близько 25 об’єктів, з них – 2 багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.