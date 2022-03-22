Джерело: в Ізраїлі спецслужби готують візит прем'єра до Києва

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив спецслужбам підготувати візит до Києва в рамках посередницьких зусиль щодо припинення війни Росії проти України. Але такий візит може відбутися за умови суттєвого прогресу в переговорах. Про це, із посиланням на ЗМІ Ізраїлю, пише Илона Свиридова, РБК-Україна.

За словами знайомих із ситуацією джерел, український президент Володимир Зеленський та представники уряду протягом останніх 10 днів домагалися візиту Беннета, вважаючи, що такий візит може прискорити переговори з Росією щодо припинення вогню.

Минулими вихідними канцелярія Беннета звернулася до служби безпеки (Шабак) з проханням у найкоротші терміни підготувати заходи безпеки під час візиту Беннета до Києва.

Проте деякі співробітники спецслужби висловили побоювання щодо ризиків у зоні активних боїв, особливо після того, як внаслідок російського ракетного удару по Києву 21 березня загинуло щонайменше 8 людей.

Також повідомляється, що Беннет буде готовий прибути до Києва лише у тому випадку, якщо обидві сторони домовляться про припинення вогню.