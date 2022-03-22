Верещук: сьогодні працюватимуть гуманітарні коридори з Маріуполя
Сьогодні, 22 березня будуть організовані евакуаційні рейси для евакуації жителів Маріуполя. Маршрутів оголошено три, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій реінтеграції Ірини Верещук.
Список маршрутів
Маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:
1. Бердянськ - Запоріжжя
Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27
2. Мангушська громада - Запоріжжя
Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна"
3. Нікольське - Запоріжжя
Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23
Автобуси для евакуації будуть подані до місць збору з 9:00 до 10:00.
В Бердянську працюють штаби, в яких маріупольцям надається необхідна допомога.
Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:
- +380615336276
- +380615335252
- +380975515917
- +380504397529
Постійні номери штабів допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя:
- +380952204111
- +380672204112
- 0800503508