Верещук: сьогодні працюватимуть гуманітарні коридори з Маріуполя

Сьогодні, 22 березня будуть організовані евакуаційні рейси для евакуації жителів Маріуполя. Маршрутів оголошено три, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій реінтеграції Ірини Верещук.

Список маршрутів

Маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:

1. Бердянськ - Запоріжжя

Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27

2. Мангушська громада - Запоріжжя

Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна"

3. Нікольське - Запоріжжя

Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

Автобуси для евакуації будуть подані до місць збору з 9:00 до 10:00.

В Бердянську працюють штаби, в яких маріупольцям надається необхідна допомога.

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:

+380615336276

+380615335252

+380975515917

+380504397529

Постійні номери штабів допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя: