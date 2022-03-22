Подоляк повідомив, коли стане можливою зустріч Зеленського та Путіна

Зустріч президентів України та Росії стане можливою, коли буде готовий проєкт "дорожньої карти", яку вони зможуть обговорити, написав радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Коли робочі групи в межах переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи, і їх буде передано президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути" , – написав він.

Одночасно, на його думку, "будь-які принципові рішення можуть бути ухвалені лише на зустрічі президентів двох країн".

"Тому, безумовно, така зустріч є ключовою для миру. Вона готується і готуватиметься, у нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни завершилася" , - написав також Подоляк.

Він зазначив, що "переговори постійно відбуваються у форматі онлайн, є багато консультативних груп, які залучені до цього процесу". Він висловив думку, що "обсяг аналітики, який у них (росіян – ред) був напередодні війни, показує дуже слабкі позиції щодо розуміння сучасного світу та України зокрема".

"Тобто вони припустилися фатальних помилок у цьому, вони неправильно оцінювали і свої ресурси, і ресурси України. І, безперечно, у них дуже важко йде цей злам стереотипів, у яких вони жили протягом восьми років" , - вважає радник глави Офісу президента.