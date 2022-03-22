Єврокомісар: ЄС не запровадить квоти на розподіл біженців з України

Європейський союз має бути солідарним у прийомі українських біженців, але обов'язкові квоти на їх розподіл країнами блоку не вводитимуться. Про це заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон, посилаючись на європейський портал новин, повідомляє Європейська правда.

"Ми створили платформу солідарності. Єврокомісія зустрічається з урядами [країн-членів ЄС] двічі на тиждень та обговорює ситуацію. Таким чином, країни-члени можуть повідомляти, скільки людей вони зможуть прийняти", – сказала вона, відповідаючи на питання про можливе застосування механізму. розподілу біженців до ЄС.

За її словами, інші країни-члени можуть повідомляти, чого вони потребують.

"Це новий підхід до ситуації без обов'язкових квот. Ми маємо його розвивати. У понеділок пройде ще одна позачергова зустріч голів МВС [країн-членів ЄС], і я сподіваюся, що ми й надалі працюватимемо з цим підходом", – зазначила Йоханссон.

За її словами, зараз спостерігається безпрецедентна ситуація з боку країн-членів та громадян ЄС щодо українських військових біженців.

"У нас не було такої кризи з Другої світової війни. Тому, звичайно, це виклик. Але найкращий спосіб справлятися з такими викликами – це співпраця. Але нам також слід співпрацювати і з третіми країнами, які готові стати частиною рішення та прийняти українських біженців – Канадою, США та Великобританією", – сказала єврокомісар.

Водночас, за її словами, з урахуванням кількості внутрішньо переміщених осіб в Україні, Євросоюзу потрібно бути готовим прийняти ще мільйони людей, які тікають від війни.