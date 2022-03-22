У Генштабі розповіли про бойові втрати РФ

У Генштабі розповіли про бойові втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну бойові втрати російських військ склали близько 15300 військовослужбовців, повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 15300 осіб,
  • танків ‒ 509 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1556 од,
  • артилерійських систем – 252 од,
  • РСЗВ / MLRS - 80 од,
  • засоби ППО - 45 од,
  • літаків – 99 од,
  • гелікоптерів – 123 од,
  • автомобільної техніки - 1000 од,
  • кораблі /катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 70,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35,
  • спеціальна техніка - 15.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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