У Генштабі розповіли про бойові втрати РФ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну бойові втрати російських військ склали близько 15300 військовослужбовців, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 березня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 15300 осіб,
- танків ‒ 509 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1556 од,
- артилерійських систем – 252 од,
- РСЗВ / MLRS - 80 од,
- засоби ППО - 45 од,
- літаків – 99 од,
- гелікоптерів – 123 од,
- автомобільної техніки - 1000 од,
- кораблі /катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 70,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35,
- спеціальна техніка - 15.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.