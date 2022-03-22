У Генштабі розповіли про бойові втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну бойові втрати російських військ склали близько 15300 військовослужбовців, повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 березня орієнтовно склали:

особового складу - близько 15300 осіб,

танків ‒ 509 од,

бойових броньованих машин ‒ 1556 од,

артилерійських систем – 252 од,

РСЗВ / MLRS - 80 од,

засоби ППО - 45 од,

літаків – 99 од,

гелікоптерів – 123 од,

автомобільної техніки - 1000 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 70,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35,

спеціальна техніка - 15.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.