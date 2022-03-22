Сійярто: Угорщина проти миротворчої місії та санкцій ЄС щодо газу РФ

Угорщина не підтримує санкції ЄС проти Росії у сфері енергетики, а також виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонує Польща. Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, посилаючись на угорське видання, повідомляє Європейська правда.

Сійярто заявив, що європейська єдність неможлива у питанні можливих санкцій ЄС, які можуть призвести до обмеження або припинення постачання енергоресурсів з Росії.

"Ми не підтримаємо санкції, що становлять під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини. Ми вступили в новий вимір щодо ризиків війни, тому відтепер ми маємо діяти ще жорсткіше та ще чіткіше, щоб гарантувати наші національні інтереси, тобто мир та безпеку в Угорщині", – сказав міністр.

Він також уточнив, що запровадження санкцій не лише на постачання природного газу, а й на нафту стане "червоною лінією" для Угорщини. Він пояснив, що для того, щоб замінити їх іншим джерелом, необхідно вказати, де і яким шляхом його можна отримати, а у випадку із сирою нафтою переробка залежить від джерела. За його словами, трансформація технології переробки триватиме 2-4 роки.

Щодо безпольотної зони Сійярто також висловився проти, оскільки, за його словами, це призведе до бойових дій у повітрі.

"А створення миротворчої місії в Україні, яке також пропонується, несе в собі ризик сухопутної війни. Нам потрібно чітко говорити про ці питання. Це новий військовий ризик", – сказав міністр, додавши, що позиція угорського уряду зрозуміла, Угорщина хоче залишитися осторонь від війни.

Сійярто зазначив, що наполягає на цій позиції в НАТО і виступатиме проти цих пропозицій.

Міністр заявив, що Угорщина не блокуватиме постачання зброї в Україну державами-членами ЄС, але також заявив, що Угорщина не постачатиме зброю і не допустить передачу летальної зброї транзитом через свою країну.