Генштаб: російські заводи не можуть виробляти та ремонтувати танки

Підприємства корпорації Уралзавод та Челябінського тракторного заводу призупинили свою роботу, повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Окупаційні війська, що діють на території України, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки, зазначає Генштаб.

За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації "Уралзавод" та Челябинського тракторного заводу.

Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил РФ.