Генштаб: російські заводи не можуть виробляти та ремонтувати танки
Підприємства корпорації Уралзавод та Челябінського тракторного заводу призупинили свою роботу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Окупаційні війська, що діють на території України, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки, зазначає Генштаб.
За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації "Уралзавод" та Челябинського тракторного заводу.
Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил РФ.