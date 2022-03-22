Федоров: в Україні почали виплачувати 6 500 гривень "єПідтримки"
В Україні почалися перші виплати 6 500 гривень за програмою "єПідтримка". Гроші виплачуються найманим працівникам і ФОПам в населених пунктах, де ведуться активні бойові дії, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Почалися перші виплати 6 500 гривень "єПідтримки" для тих, хто подав заявки в перший день. Майже 500 тисяч українців їх отримали. Грошові кошти надходять по черзі", – зазначив він.
Він також підкреслив, що будь-які смс з проханням перейти за посиланням, щоб отримати 6 500 гривень, є інтернет-шахрайством. Повідомлення про зарахування грошей приходить в додаток банку, клієнтом якого ви є.
"Загалом на "єПідтримку" ми отримали майже 4 млн заявок. Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких оплачується ЄСВ, і ФОП всіх груп населених пунктів, де активно ведуться бойові дії. Грошові кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або перераховувати на інші карти", – додав Федоров.