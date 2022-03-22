Поліція: війська РФ продовжують обстрілювати Миколаїв

У Миколаєві ворожі війська продовжують обстріли, внаслідок руйнування та пошкодження отримали будівлі готелю, лікарні, автозаправна станція та інші споруди.﻿ Про це заявила Нацполіція, повідомляє Новое время.

Сьогодні за фактами порушення законів та звичаїв війни здійснюється досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу.

У відомстві заявили, що оперативна ситуація в регіоні складна, але контролюється правоохоронцями.

Поліція забезпечує охорону правопорядку та реагує на повідомлення громадян. Минулої доби їх надійшло понад 800. Усі звернення відпрацьовані.