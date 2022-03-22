Поліція: війська РФ продовжують обстрілювати Миколаїв
У Миколаєві ворожі війська продовжують обстріли, внаслідок руйнування та пошкодження отримали будівлі готелю, лікарні, автозаправна станція та інші споруди. Про це заявила Нацполіція, повідомляє Новое время.
Сьогодні за фактами порушення законів та звичаїв війни здійснюється досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу.
У відомстві заявили, що оперативна ситуація в регіоні складна, але контролюється правоохоронцями.
Поліція забезпечує охорону правопорядку та реагує на повідомлення громадян. Минулої доби їх надійшло понад 800. Усі звернення відпрацьовані.