Кабмін: Продукти в зоні бойових дій видаватимуть безкоштовно

Кабмін: Продукти в зоні бойових дій видаватимуть безкоштовно

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. В регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, забезпечення продовольчими товарами здійснюється безоплатно.﻿, повідомляє РБК-Україна.

Постановою уряду № 328 від 20 березня 2022 р. затверджено порядок безоплатної видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів. Під час видачі товарів населенню допустиме відхилення ± 20%.

Крім того, уряд постановив закупити 10 млн пакетів пластикових з ручками місткістю до 12 кілограмів та 3 млн пакетів місткістю до 3 кілограмів.

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Продукти видаватимуть в адміністративно-територіальних одиницях, на території яких надається допомога в рамках Програми "єПідтримка":

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • м. Київ
  • Луганська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Чернігівська область

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