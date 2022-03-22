Кабмін: Продукти в зоні бойових дій видаватимуть безкоштовно

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. В регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, забезпечення продовольчими товарами здійснюється безоплатно.﻿, повідомляє РБК-Україна.

Постановою уряду № 328 від 20 березня 2022 р. затверджено порядок безоплатної видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів. Під час видачі товарів населенню допустиме відхилення ± 20%.

Крім того, уряд постановив закупити 10 млн пакетів пластикових з ручками місткістю до 12 кілограмів та 3 млн пакетів місткістю до 3 кілограмів.

Продукти видаватимуть в адміністративно-територіальних одиницях, на території яких надається допомога в рамках Програми "єПідтримка":