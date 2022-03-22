Гайдай: на Луганщині вночі збито ворожий літак

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про знищення літака російських окупаційних військ у небі над Луганською областю в ніч проти вівторка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Іде підкріплення для наших захисників, тому найближчим часом ми не те, що витримаємо всі атаки, - відіб'ємо, і повернемо собі всі ті території, куди трохи зайшли орки, - це частина Рубіжного та частина Попасної. Сьогодні вночі мінус один літак біля орків - долітався. І з огляду на те, що до нас приїхало, повірте, що літаків буде все менше і менше", – сказав Гайдай.

За його словами, наразі обстрілюється вся територія та всі населені пункти Луганської області, і у зв'язку з цим закликав мешканців не нехтувати безпекою та при повітряній тривозі ховатися у укриттях.

Гайдай розповів, що по Луганській області продовжується поширення гуманітарних вантажів та заповнення всіх розподільчих складів.

"Я сподіваюся, що до кінця тижня нам вдасться повністю завантажити всі склади, які є у великих містах", – повідомив він.

Глава обладміністрації також закликав мешканців допомагати одне одному в умовах війни.