Нацполіція: кожен другий будинок у звільненому Макарова знищено
У місті Макарів, який напередодні звільнили від окупантів, кожний другий будинок пошкоджений, або знищений, повідомляє Українська правда.
Про це заявив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"Багатостраждальний Макарів. Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських лишається незмінною. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян", – заявив він.
Він оприлюднив відео, на якому видно пошкоджені та знищені російськими окупантами житлові будинки.
Також ворожий снаряд попав у відділення поліції у Макарові. Попри те, що будівлі відділення уже фактично немає, поліція, за словами Нєбитова, продовжує працювати у місті. Також він зазначив, що на місці перебуває голова Макарівської ОТГ.
Нєбитов додав, що ворог продовжує обстрілювати Макарів.