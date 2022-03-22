Нацполіція: кожен другий будинок у звільненому Макарова знищено

У місті Макарів, який напередодні звільнили від окупантів, кожний другий будинок пошкоджений, або знищений, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Багатостраждальний Макарів. Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських лишається незмінною. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян" , – заявив він.

Він оприлюднив відео, на якому видно пошкоджені та знищені російськими окупантами житлові будинки.

Також ворожий снаряд попав у відділення поліції у Макарові. Попри те, що будівлі відділення уже фактично немає, поліція, за словами Нєбитова, продовжує працювати у місті. Також він зазначив, що на місці перебуває голова Макарівської ОТГ.

Нєбитов додав, що ворог продовжує обстрілювати Макарів.