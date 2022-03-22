Зеленський: Війну з Україною Росія готувала давно

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до парламенту Італії у вівторок, заявив, що війну з Україною Росія готувала давно, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Народе Італії! Час зробити все, що можливо, щоб забезпечити мир. Це війна, яку Росія готувала давно, яку одна людина готувала давно. Одна. Десятки років. Заробляючи божевільні кошти на експорті нафти та газу, спрямовуючи їх на підготовку до війни – і не тільки проти України.

Їх мета – це Європа. Вирішальний вплив на ваше життя, контроль над вашою політикою, знищення ваших цінностей, а не лише наших. Демократії, прав людини, рівності, свободи. Таких цінностей, як і в нас" , – заявив Зеленський.

З його слів, Україна для російських військ – це ворота Європи.