МВС: військовий РФ здав ЗСУ свій танк за винагороду

Російський військовий здав українським бійцям танк за винагороду﻿. Про це у вівторок, 22 березня, розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, повідомляє Ділова столиця.

Він розповів, що кілька тижнів тому у поліції ідентифікували українські номери телефонів, якими користуються окупанти. На ці телефони російським загарбникам почали регулярно надсилати смс про те, як здатися в полон і здати техніку.

А кілька днів тому надійшов дзвінок від "Міші". Інформацію про нього передали в ГУР, яке призначило російському військовому місце зустрічі.

"Він під'їхав. З дрона переконалися, що він сам і це не засідка. Після цього спецпризначенці його затримали. Виявилося, що з екіпажу танка залишився він сам, решта втекла додому. Сенсу воювати він не бачив. Додому повернутися не міг, бо командир сказав, що розстріляє та спише на бойові втрати. "Міша" розповів, що їсти практично немає чого, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна" , – повідомив Андрусів.

Він відзначив, що полонений отримав досить комфортні умови утримання. А за танк, який він здав, йому обіцяють виплатити 10 тисяч доларів після війни і можливість подати документи на громадянство.