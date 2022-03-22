Зеленський обговорив із Папою Римським блокування РФ гуманітарних коридорів

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Папою Римським Франциском дії російських окупантів на тлі повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Новое время.

"Поговорив із Папою Римським Франциском. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятувальних коридорів" , - написав він у своєму Twitter.

Зеленський додав, що Київ вітав би посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань.

Він також подякував Папі Франциску за молитви за Україну та мир.