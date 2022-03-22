Міськрада: російська авіація скинула на Маріуполь дві надпотужні авіабомби

Міськрада: російська авіація скинула на Маріуполь дві надпотужні авіабомби
Фото: t.me/mariupolrada

Російська авіація у вівторок скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.

"Ворог продовжує цинічно знищувати український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби. Місто зазнало ще більших руйнувань", – йдеться у повідомленні міськради.

У міськраді додали: "Вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть порівняти його із землею та зробити з нього попелище мертвої землі".

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