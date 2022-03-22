Міськрада: російська авіація скинула на Маріуполь дві надпотужні авіабомби

Російська авіація у вівторок скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.

"Ворог продовжує цинічно знищувати український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби. Місто зазнало ще більших руйнувань" , – йдеться у повідомленні міськради.