Постанова: Білорусь заборонила вивозити з країни понад 250 видів товарів

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко підписав постанову, якою вводиться заборона на пів року на вивезення окремих видів промислових товарів. Документ було опубліковано на Національному правовому інтернет-порталі, повідомляє Zerkalo.

У списку 254 позиції, серед них багато медвиробів та розхідників — починаючи від хірургічних ниток та дитячих сосок до дезінфікуючих засобів та медичних рукавичок.

Також у списку інструменти: алмазні склорізи, паяльні лампи, лещата, затискачі, шліфувальні круги тощо.

У переліку багато обладнання – турбіни, насоси, різні верстати. Крім того, багато техніки - від ліфтів до бульдозерів, тракторів та екскаваторів. Є й побутова техніка: холодильники, пилососи, електробритви, машинки для стрижки волосся. Заборона торкнулася також мотоциклів, велосипедів та дитячих колясок.

Крім цього, до списку включені комп'ютери, телефони (включаючи смартфони), мікрофони, гучномовці, навушники, звукозаписна або звуковідтворююча апаратура, відеозаписувальна або відеовідтворююча апаратура, фотокамери і так далі.

Під заборону потрапив навіть дитячий пластилін для ліплення.

Як повідомляється, обмеження запровадили для захисту економічних інтересів держави. Вони не поширюються на товари, вироблені Білорусі та Росії, і на особисті речі громадян.