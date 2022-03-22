Денісова: околиці Чернігова розбомблені повністю

Наразі околиці Чернігова зруйновані військами РФ повністю, передмістя — на 60%. З міста виїхала половина населення, а з близько 130 тисяч тих, хто залишився багато хворих та немічних.﻿ Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова, повідомляє Новое время.

"Місто Чернігів на межі можливостей для виживання" , — йдеться у повідомленні.

У Чернігові відсутня електроенергія, від цього немає і води. Снігу майже не залишилося, воду немає з чого топити. Також неможливо забезпечити логістику постачання джерельних запасів через постійні обстріли.

Зазначається, що зараз в місті воду накачують за допомогою генераторів. Потім її адресно постачають у різні мікрорайони міста.

"Працівники водоканалу героїчно працюють під обстрілами, доставляють воду в мікрорайони міста та на об'єкти критичної інфраструктури, це лікарні, ТЕЦ та інше. Аби збільшити поставку води, місту потрібні додаткові баки" , — зазначає Денісова.

В усьому Чернігові немає світла. Газ є дуже вибірково. Полагодити це неможливо через постійні обстріли. Більшість чернігівців, які залишилися, пристосувалися готувати їжу на багаттях у своїх дворах під постійними обстрілами.

Через критичне руйнування інфраструктури для ремонту електро-, тепло мереж місту необхідні запасні частини, інструменти, комплекти для експлуатації та ремонту обладнання.

"Виїзди з Чернігова у бік Києва заміновані. Хто ризикує виїжджати — „лісовими стежками“. Ними ж поки що з труднощами доставляють гуманітарну допомогу. Після потепління на вулиці ці стежки розмиє. Місто залишиться в абсолютній блокаді" , — повідомила омбудсмен.

Катування російськими бойовиками мирного населення є нічим іншим як геноцидом українського народу відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, наголошує Денісова. Дії російських окупантів щодо винищення мирних міст є грубим порушенням Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.