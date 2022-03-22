Денісова: околиці Чернігова розбомблені повністю
Наразі околиці Чернігова зруйновані військами РФ повністю, передмістя — на 60%. З міста виїхала половина населення, а з близько 130 тисяч тих, хто залишився багато хворих та немічних. Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова, повідомляє Новое время.
"Місто Чернігів на межі можливостей для виживання", — йдеться у повідомленні.
У Чернігові відсутня електроенергія, від цього немає і води. Снігу майже не залишилося, воду немає з чого топити. Також неможливо забезпечити логістику постачання джерельних запасів через постійні обстріли.
Зазначається, що зараз в місті воду накачують за допомогою генераторів. Потім її адресно постачають у різні мікрорайони міста.
"Працівники водоканалу героїчно працюють під обстрілами, доставляють воду в мікрорайони міста та на об'єкти критичної інфраструктури, це лікарні, ТЕЦ та інше. Аби збільшити поставку води, місту потрібні додаткові баки", — зазначає Денісова.
В усьому Чернігові немає світла. Газ є дуже вибірково. Полагодити це неможливо через постійні обстріли. Більшість чернігівців, які залишилися, пристосувалися готувати їжу на багаттях у своїх дворах під постійними обстрілами.
Через критичне руйнування інфраструктури для ремонту електро-, тепло мереж місту необхідні запасні частини, інструменти, комплекти для експлуатації та ремонту обладнання.
"Виїзди з Чернігова у бік Києва заміновані. Хто ризикує виїжджати — „лісовими стежками“. Ними ж поки що з труднощами доставляють гуманітарну допомогу. Після потепління на вулиці ці стежки розмиє. Місто залишиться в абсолютній блокаді", — повідомила омбудсмен.
Катування російськими бойовиками мирного населення є нічим іншим як геноцидом українського народу відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, наголошує Денісова. Дії російських окупантів щодо винищення мирних міст є грубим порушенням Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.
"Звертаюсь до Міжнародного Комітету Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для відкриття на території України безпечних гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення районів активних бойових дій та окупації. Прошу країни члени НАТО — закрийте небо над Україною!" — додає омбудсмен.