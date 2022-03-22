Подоляк: Україна воює за свою свободу

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що українці борються не за територію чи торгівлю, а за власну свободу. Відповідне відеозвернення він опублікував у Twitter.

Він зазначив, що сьогодні зрозуміло, хто підтримує Україну, а хто стоїть осторонь.

"На жаль, світ не до кінця зрозумів, що війна йде не за територію, не за торгівлю, навіть не за нафтове ембарго. Війна іде проти варварства, проти масових вбивств, проти всього того, що тягне за собою РФ.

Це держава, яка в принципі не може існувати в 21 сторіччі, тому що вона грає не за правилами, не хоче жити в мирі, вона хоче жити у війні. Але ми переможемо" , - сказав Подоляк у відеозверненні.

Він також закликав пам'ятати про воїнів, які перебувають в оточених містах, але не віддають їх ворогу.