Зеленський – парламенту Італії: підтримайте повне ембарго для Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав парламентарів та народ Італії підтримати повне ембарго для Росії, зокрема нафти, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Народе Італії! Ви добре знаєте українців. Наш народ, який ніколи не хотів воювати, який такий самий європейський, як і ви. Ви знаєте тих, хто приніс в Україну війну. Ви чітко знаєте тих, хто наказує воювати, і тих, хто це пропагує. Вони майже всі використовують Італію як місце для відпочинку.

Тому не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте всю їхню нерухомість, рахунки, яхти. Заблокуйте активи всіх, хто має вплив, - нехай вони їх використовують для миру. Підтримайте санкції проти Росії, повне ембарго на торгівлю, починаючи з нафти" , – закликав Зеленський у зверненні до італійського парламенту.

Він також закликав італійців підтримати заборону для російських кораблів заходити до портів Італії, а також підтримати накладення санкцій проти російських банків.