Генштаб: за багатьма напрямками ворог припиняє наступ
Збройні сили РФ припинили активний наступ майже за всіма напрямками, але при цьому продовжують систематичні обстріли окремих міст України. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.
"Іде двадцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. Завдання, визначені злочинним військово-політичним керівництвом Росії угрупованню окупаційних військ збройних сил Російської Федерації, залишаються невиконаними",– ідеться в повідомленні.
Зазначається, що за відсутності успіху в наземній фазі операції
"ворог продовжує активно завдавати ракетно-бомбових ударів по важливих об'єктах військової та цивільної інфраструктури з використанням оперативно-тактичної авіації, високоточної ракетної зброї та боєприпасів невиборчої дії".
"Противник намагається формувати та переміщувати резерви до кордонів України. За наявною інформацією, у пункті постійної дислокації 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту (населений пункт Печенга) формується зведений підрозділ із військовослужбовців кількох військових частин", - повідомляє Генштаб.
Повідомляється, що,
"у зв'язку з незадовільним рівнем комплектування особовим складом бойовиків 1-го армійського корпусу на тимчасово окупованій території Донецької області, представники Російської Федерації продовжують активні заходи щодо примусової мобілізації місцевого населення в містах Горлівці, Єнакієвому та прилеглих населених пунктах".
"Після проходження швидкого курсу підготовки окупанти планують посилити зазначеним особовим складом підрозділи, які зазнали великих втрат поблизу Авдіївки та Ізюма", – наголошується у зведенні.
Як повідомляється, на Поліському напрямі активних наступальних дій противника не зафіксовано. При цьому
"здійснюється перегрупування, закріплення на захоплених рубежах та логістичне забезпечення військ" . На Сіверському напрямку окремі підрозділи Центрального військового округу також
"продовжують перегрупування та зосередження сил та засобів для відновлення наступальних дій".
"У напрямку Чернігова ворог активних наступальних дій не веде, продовжує артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України та міста Чернігова. Змін у складі сил та характеру дій угруповання окупаційних військ не відзначено", – повідомляє Генштаб.
Зазначається, що у напрямку Броварів
"противник продовжує перегрупування з метою відновлення наступальних дій" . Також
"йде логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій".
"На Слобожанському напрямку підрозділи Західного військового округу активних наступальних дій не проводили. У напрямках на Харків та Ізюм ворог намагається провести заходи щодо відновлення підрозділів, що втратили боєздатність, за рахунок окремих підрозділів балтійського та північного флотів", – ідеться у звіті.
Крім того, ЗСУ повідомляє, що ще тривають масовані артилерійські обстріли Харкова.
"У Донецькому напрямку противник основні зусилля зосередив на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Вугледар та Маріуполь. У районі населеного пункту Кремінна ворог активних дій не вживав", - зазначає Генштаб.
Також у Генштабі додають, що
"силами підрозділів 2-го АК" ворог
"продовжує закріплюватися в районі населеного пункту Пшеничне".
"У районі населеного пункту Ямпіль, окремим підрозділом зі складу 150-ї мотострілецької дивізії, противник надавав вогневий вплив по підрозділам наших військ з метою забезпечення подальшого просування у напрямку населеного пункту Торське. Успіху не мав", – написано у звіті ЗСУ.
Також наголошується, що на напрямку Донецьк – Мар'їнка противник зробив спробу наступу, але успіху не мав, зазнав значних втрат і відступив.
"Російські окупанти намагаються вести артилерійські обстріли та штурмові дії в місті Маріуполь. На Таврійському напрямку змін у складі та становищі противника не фіксується. У Херсонській області, в районах населених пунктів Каланчак, Раденськ, Брилівка та Тарасівка, підрозділи зберігання стрілецької зброї", – передає Генштаб.
Крім того, повідомляється, що на Південнобузькому напрямку
"противник певним угрупованням зробив спробу провести штурмові дії в районі населеного пункту Олександрівка" , але також успіху не мав. При цьому,
"в районі населеного пункту Березне розвідав боєм, зазнав втрат і відійшов".