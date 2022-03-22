Генштаб: за багатьма напрямками ворог припиняє наступ

Збройні сили РФ припинили активний наступ майже за всіма напрямками, але при цьому продовжують систематичні обстріли окремих міст України. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"Іде двадцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. Завдання, визначені злочинним військово-політичним керівництвом Росії угрупованню окупаційних військ збройних сил Російської Федерації, залишаються невиконаними", – ідеться в повідомленні .

Зазначається, що за відсутності успіху в наземній фазі операції "ворог продовжує активно завдавати ракетно-бомбових ударів по важливих об'єктах військової та цивільної інфраструктури з використанням оперативно-тактичної авіації, високоточної ракетної зброї та боєприпасів невиборчої дії" .

"Противник намагається формувати та переміщувати резерви до кордонів України. За наявною інформацією, у пункті постійної дислокації 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту (населений пункт Печенга) формується зведений підрозділ із військовослужбовців кількох військових частин", - повідомляє Генштаб.

Повідомляється, що, "у зв'язку з незадовільним рівнем комплектування особовим складом бойовиків 1-го армійського корпусу на тимчасово окупованій території Донецької області, представники Російської Федерації продовжують активні заходи щодо примусової мобілізації місцевого населення в містах Горлівці, Єнакієвому та прилеглих населених пунктах" .

"Після проходження швидкого курсу підготовки окупанти планують посилити зазначеним особовим складом підрозділи, які зазнали великих втрат поблизу Авдіївки та Ізюма", – наголошується у зведенні.

Як повідомляється, на Поліському напрямі активних наступальних дій противника не зафіксовано. При цьому "здійснюється перегрупування, закріплення на захоплених рубежах та логістичне забезпечення військ" . На Сіверському напрямку окремі підрозділи Центрального військового округу також "продовжують перегрупування та зосередження сил та засобів для відновлення наступальних дій" .

"У напрямку Чернігова ворог активних наступальних дій не веде, продовжує артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України та міста Чернігова. Змін у складі сил та характеру дій угруповання окупаційних військ не відзначено", – повідомляє Генштаб.

Зазначається, що у напрямку Броварів "противник продовжує перегрупування з метою відновлення наступальних дій" . Також "йде логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій" .

"На Слобожанському напрямку підрозділи Західного військового округу активних наступальних дій не проводили. У напрямках на Харків та Ізюм ворог намагається провести заходи щодо відновлення підрозділів, що втратили боєздатність, за рахунок окремих підрозділів балтійського та північного флотів", – ідеться у звіті.

Крім того, ЗСУ повідомляє, що ще тривають масовані артилерійські обстріли Харкова.

"У Донецькому напрямку противник основні зусилля зосередив на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Вугледар та Маріуполь. У районі населеного пункту Кремінна ворог активних дій не вживав", - зазначає Генштаб.

Також у Генштабі додають, що "силами підрозділів 2-го АК" ворог "продовжує закріплюватися в районі населеного пункту Пшеничне" .

"У районі населеного пункту Ямпіль, окремим підрозділом зі складу 150-ї мотострілецької дивізії, противник надавав вогневий вплив по підрозділам наших військ з метою забезпечення подальшого просування у напрямку населеного пункту Торське. Успіху не мав", – написано у звіті ЗСУ.

Також наголошується, що на напрямку Донецьк – Мар'їнка противник зробив спробу наступу, але успіху не мав, зазнав значних втрат і відступив.

"Російські окупанти намагаються вести артилерійські обстріли та штурмові дії в місті Маріуполь. На Таврійському напрямку змін у складі та становищі противника не фіксується. У Херсонській області, в районах населених пунктів Каланчак, Раденськ, Брилівка та Тарасівка, підрозділи зберігання стрілецької зброї", – передає Генштаб.