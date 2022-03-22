БЕБ ініціювало націоналізацію російських 29 цистерн на 35 млн грн

Бюро економічної безпеки (БЕБ) ініціювало націоналізацію російських 29 вагонів-цистерн із транспортування паливно-мастильних матеріалів на 35 млн грн, що належать одному з підприємств РФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За результатами перевірочних заходів підприємств, що здійснюють транспортування паливно-мастильних матеріалів у м. Мукачево Закарпатської області, співробітники БЕБ встановили майно одного з підприємств Російської Федерації" , – йдеться в повідомленні правоохоронний орган.

"Йдеться про 29 вагонів-цистерн для транспортування скрапленого газу загальною вартістю $1,16 млн, або понад 35 млн грн в еквіваленті" , – уточнило БЕБ.

Ще два вагони, якими на адресу одного з підприємств також доставляли ПММ із РФ, виявили в Івано-Франківську. Нині вони перебувають на одній зі станцій Львівської залізниці.

"Після підтвердження власника ініціюватиметься питання їх примусового вилучення" , – зазначило бюро.

Як повідомлялося, 7 березня набув чинності закон про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів.