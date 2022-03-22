Зеленський: до різних країн світу наближається голод

Одним із наслідків українсько-російської війни буде голод у різних країнах світу, заявив у вівторок президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок перед парламентом Італії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наслідки цієї війни вже відчуваються в багатьох країнах світу, не тільки в Європі, й найстрашнішим буде голод, який наближається до різних країн" , - сказав він.

Зеленський нагадав, що "Україна завжди була одним із найбільших експортерів продовольства".

"Але як ми можемо сіяти під ударом російської артилерії? Як ми можемо сіяти, коли ворог свідомо мінує поля? Знищує бази з пальним... Ми не знаємо, який урожай у нас буде і чи зможемо ми експортувати, коли заблоковані та заміновані наші порти" ,- сказав він.

Президент України уточнив, що йдеться про зрив постачання кукурудзи, олії та інших товарів, "життєво необхідних, зокрема, для ваших сусідів через море".