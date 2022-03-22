Рєзніков закликав жителів ОРДЛО ухилятися від насильницької мобілізації

Міністр оборони України Олексій Рєзніков закликав мешканців тимчасово окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей у будь-який спосіб ухилитися від насильницької мобілізації, або якнайшвидше перейти на бік української армії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Жителям Донецька, Луганська, Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Алчевська, Червоного Луча, Краснодону та інших міст нашого Донбасу. Звертаюся до мешканців тимчасово окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей. Кремль розв'язав повномасштабну війну, прикриваючись словами, що вас потрібно. Ви краще за мене знаєте, ніж насправді обернувся цей «захист". Не тільки для України взагалі – але й для вас. Для ваших близьких та сусідів. Ви краще за мене знаєте, що за три тижні ескалації у ваших містах уже сотні вбитих. людей. Яких забрали із заводів та шахт, вручили автомат і кинули під кулі", – написав Резніков у соцмережі.

Рєзніков зазначив, що мобілізовані з "ДНР" і "ЛНР" не входять до статистики втрат російських військ, "бо для Москви ви лише витратний матеріал" .

Він підкреслив, що "ми, як і раніше, вважаємо вас громадянами України, ми вважаємо вас своїми, якщо ви не чинили злочини – вам нічого не загрожує" .

"Намагайтеся будь-яким способом ухилитися від насильницької мобілізації. Це збереже вам життя. Якщо вас все одно забрали до російських військ, намагайтеся якнайшвидше перейти на бік української армії. Усі, хто вже здав зброю – у безпеці. Ми розберемося з усіма формальностями. Головне - уникнути непоправного і зберегти життя. Якщо ви вчинили злодіяння, але хочете врятуватися - біжіть. Або здайтеся. Тільки дуже швидко", - наголосив Резніков.

Також, за словами міністра оборони, справжнє каяття буде враховано, а злочини після відбування покарання матимуть можливість повернутися до нормального життя.

"Якщо ви здаєтеся з технікою або допоможете взяти в полон російського офіцера, можете розраховувати на пом'якшення покарання. І це буде справедливий суд, а не судилище, до якого вас намагалися привчити за ці 8 років. Ті, що вчинили злочини після відбування покарання, матимуть можливість повернутися до нормального життя "Нам потрібні робочі руки для відновлення Донбасу після очищення його від окупантів. А ви самі потрібні своїм сім'ям, своїм близьким", - додав міністр.

Він запевнив, що Україна забезпечить мир та благополуччя всіх своїх регіонів, які зараз мучить війна.