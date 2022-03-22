Навального засудили до дев'яти років колонії
Лефортовський суд Москви 22 березня засудив опозиційного політика Олексія Навального до 9 років колонії суворого режиму. Рішення суд ухвалив на виїзному засіданні у покровській колонії №2, повідомляє ТСН.
Суддя Маргарита Котова визнала політика винним у справі про "шахрайство" та "образу" суду.
Під час дебатів прокурорка Надія Тихонова просила призначити Навальному 13 років колонії суворого режиму з обмеженням волі на два роки та штрафом у розмірі 1,2 млн. руб.
Водночас захист політика наполягав на виправдувальному вироку та вказував на відсутність у діях Навального складу злочину.
Сторона звинувачення зазначила, що Навального звинувачують у чотирьох епізодах шахрайства у великому розмірі. За даними обвинувачення, 2018 року політик, маючи непогашену судимість, намагався зареєструватися кандидатом у президенти – Навальному відмовили, проте гроші той буцімто вкрав із фонду його прихильників.
Сам Навальний називає звинувачення абсурдними та політично вмотивованими.