Валютний ринок в умовах війни: день 27-й

У вівторок міжбанківський валютний ринок продовжує роботу в уже звичному особливому режимі.

Середньодобовий обсяг операцій з доларом США з 11 березня стабільно нижчий за 100 млн доларів; паралельно зросла кількість операцій із євро та іншими валютами. Кількість операцій у євро останніми днями часто перевищує кількість операцій у доларах, чого ніколи не було у мирний час. За інформацією порталу «Курс України» зростання кількості та обсягу операцій у євро пов'язане з активними закупівлями палива та ПММ у країнах Єврозони. Основними покупцями валюти останніми днями виступають держбанки; валюта купується ними на оплату товарів критичного імпорту, передусім, бензину та дизельного палива.

Головним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку. На жаль, за наявною інформацією, пропозиція валюти від експортерів падає; причини цього цілком зрозумілі та очевидні.

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

Невеликі угоди відбуваються безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ. Число таких операцій поки що стабільно невисоке.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ з 14 березня стабільно знижується і станом на сьогоднішній ранок склав 52666,2 млн. гривень. Це на рівні середньоденних показників мирного часу. Банки повертають Нацбанку отримані раніше кредити рефінансування, що свідчить про їхню стабільну роботу у воєнний час.

На готівковому валютному ринку у вівторок знову спостерігається зниження цінника на іноземну валюту. У зв'язку з комендантською годиною у Києві обмінні пункти столиці сьогодні закриті. Але у великих обласних центрах ціни сьогодні нижчі. У центральній Україні долар продають переважно по 33,50 гривень, купують по 32,00-32,50. На Західній Україні долар суттєво дешевше: у Львові долар можна купити за 32,40, а в Ужгороді – навіть за 31,90. По 32,50 гривні продають долар і в Одесі.

Євро на FOREX вранці вівторка 22 березня активно знижувалося, відреагувавши на вчорашній виступ президента ФРС США Джерома Пауелла, який заявив, що припускає підвищення облікової ставки ФРС відразу на 0,50%, а не на 0,25%, як було у березні. Проте, досягнувши позначки 1,0960 долара, євро потрапило під хвилю покупок і відскочило до 1,1034 долара на хвилі відновлення послаблення американського долара. Готівкове євро у столиці, як і долар, сьогодні не продається через комендантську годину. В інших містах євро трохи подешевшало: в центральній Україні його продають по 38,00-39,00 гривень, що приблизно на 1-1,5 гривні дешевше, ніж учора.

Криптовалюта №1 «біткойн» різко виросла сьогодні вранці і досягла 43361$. На момент написання статті біткойн почали продавати, і цінник опустився до 42800$, але відчувається, що потенціал для продовження зростання зберігається.